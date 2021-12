Imprese: Elettronica, nei prossimi anni nuove sfide di mercato e ingresso nello Space Ew (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte del continuo trend di crescita degli ultimi anni, prosegue la nota, Elettronica prevede un volume ordini pari a 874 milioni di euro nei prossimi tre anni, grazie ad investimenti in ricerca e sviluppo, al consolidamento del mercato Europa e consorzi e all’allargamento del mercato extraeuropeo, con una crescita ulteriore nel Golfo e l’ingresso in nuovi mercati come Africa e Nord America. Nello specifico, il 20,6 per cento sarà riferibile a programmi consortili (come Tempest, Efa e programmi europei), l’11,5 per cento al mercato domestico, l’11,8 all’Africa; il sei per cento a Estremo oriente e Oceania; il 7,4 per cento in Europa e il tre per cento in Nord e Sud America. In termini di domini e value proposition, prosegue la nota, il prossimo triennio sarà caratterizzato dalla crescita del segmento terrestre, dal consolidamento del dominio navale e dall’ingresso nel dominio spaziale, con un utilizzo sempre maggiore della cyber Ew trasversalmente nei vari domini. (Com)