Infrastrutture: Repubblica Ceca, a spagnola Ohla contratto ferroviario da 110 milioni euro

- L'azienda di costruzioni spagnola Ohla si è aggiudicata un nuovo contratto ferroviario in Repubblica Ceca da 110 milioni di euro per la ricostruzione della stazione ferroviaria di Vsetín (Moravia orientale), assegnato dalla Rete di trasporto transeuropea. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press". Il progetto ha diversi obiettivi, tra cui garantire una maggiore sicurezza e affidabilità del traffico, assicurare l'accesso senza barriere ai passeggeri, ridurre i tempi di viaggio e di trasporto, nonché promuovere condizioni di lavoro adeguate per il personale ferroviario. Questo nuovo contratto si aggiunge ad altre gare che l'azienda ha vinto quest'anno in Repubblica Ceca, tra cui la partecipazione alla ricostruzione della doppia linea della sezione Adamov-Blansko, appartenente alla linea ferroviaria che collega Brno e Praga, nella regione della Moravia meridionale, per un totale di 100 milioni di euro. Ohla partecipa anche all'ammodernamento della linea ferroviaria Libina-Unicov, nella regione di Olomouc, nell'est del paese, per 63,5 milioni di euro. Nel settore stradale, l'azienda spagnola sta lavorando all'estensione del grande anello urbano di Brno, la seconda città più grande della Repubblica Ceca, per 89,8 milioni di euro.(Vap)