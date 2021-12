Donne: Sabbadini (W20), investire per portarle in luoghi decisionali mondo portuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna investire per portare le donne nei luoghi decisionali del mondo portuale, che "è totalmente maschile, anche per quanto riguarda le autorità portuali". Lo ha detto Linda Laura Sabbadini, presidente Women20, intervenendo all'evento "Empowerment delle donne: la transizione ecologica, una sfida per città e porti del futuro", organizzato da Women20 ed Enel. Sabbadini ha evidenziato come ciò avvenga in uno scenario in cui le donne sono già presenti, rappresentando "il 45 per cento della parte amministrativa". (Rin)