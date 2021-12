Legge Bilancio: Fenu (M5s), proroga stop pagamento Tosap conferma misura governo Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Grazie all'idea iniziale del M5s all'interno del governo Conte II, e alla nostra successiva insistenza, il governo ha finalmente finalizzato l'emendamento alla legge di Bilancio grazie al quale viene prorogato per il primo trimestre del 2022 l'esonero dal pagamento della Tosap per pubblici esercizi come bar e ristoranti. Lo comunica in una nota Emiliano Fenu, capogruppo M5s in commissione finanze del Senato. "Il Movimento 5 stelle aveva sin da subito presentato un emendamento in tal senso, a mia prima firma. La soluzione non fa altro che dare opportuna e doverosa continuità all'esenzione dal pagamento della Tosap approvata per la prima volta dal governo Conte II all'interno del Dl Rilancio del 2020, esenzione poi periodicamente prorogata. Siamo molto soddisfatti perché questo emendamento conferma l'importanza di una misura da noi introdotta nel 2020 per dare ossigeno a quelle attività commerciali che più hanno patito le chiusure legate alla crisi pandemica", conclude.(Com)