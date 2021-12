Disabilità: Floris (FI), attuiamo delega entro legislatura, sarebbe grande vittoria di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Grazie Agenzia Nova per il contributo al mondo dell’informazione e per avvicinare le cose del mondo a tutti noi" Erika Stefani

ministra per le Disabilità

20 luglio 2021

- La disabilità riguarda "tutti noi, non solo i disabili, 3.150.000 persone sono il 5 per cento della popolazione che va protetta e aiutata a vivere in piena autonomia la quotidianità. Dobbiamo in ogni modo riuscire a garantire livelli di vita adeguati a loro alleviando il peso che oggi grava quasi esclusivamente sulle famiglie dei disabili. Questa delega è importante perché mette al centro la persona nel suo diritto di cittadinanza affinché diventi davvero effettivo e non solo dichiarato. Diamo quindi volentieri atto alla ministra Erika Stefani per la sua capacità di azione e mediazione dimostrata nella preparazione di questa nuova normativa". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Emilio Floris, durante le dichiarazioni di voto sul disegno di legge delega al governo in materia di disabilità. "Una delega - ha aggiunto il parlamentare - che mette ordine a norme sparse, che profila un quadro organico e che mira a verificare cosa va bene e cosa c’è da rivedere. Bene, inoltre, il superamento delle attuali percentuali di disabilità con nuovi criteri senza che vengano messi in discussione i diritti acquisiti. Bene, ancora, l’istituzione del Garante nazionale dei disabili che è una proposta di Forza Italia inserita nel ddl". Floris ha concluso: "Nel dichiarare il voto convintamente favorevole di Forza Italia lancio un appello alla ministra Stefani: provi ad accorciare i venti mesi per l’attuazione della delega, si faccia in modo che entro questa legislatura siano approvati tutti i decreti delegati. Sarebbe una vittoria del Parlamento e del Paese". (Rin)