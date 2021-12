Francia: Parigi, due donne prese in ostaggio in un negozio del 12mo arrondissement

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un negozio del dodicesimo arrondissement di Parigi due donne sono state prese in ostaggio da un uomo munito di "un'arma bianca". Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv". Il vicesindaco di Parigi, Emmanuel Gregoire, ha chiesto su Twitter di non recarsi nella zona. Secondo "BfmTv" l'uomo avrebbe chiesto di entrare in contatto con il ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti. L'individuo avrebbe dei problemi psichiatrici, secondo diverse fonti citate dall'emittente.(Frp)