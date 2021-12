Francia: Parigi, due donne prese in ostaggio in un negozio del 12imo arrondissement

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un negozio del dodicesimo arrondissement di Parigi due donne sono state prese in ostaggio da un uomo munito di "un'arma bianca". Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTV". Il vice-sindaco di Parigi, Emmanuel Gregoire, ha chiesto su Twitter di non recarsi nella zona. Secondo "BfmTV" l'uomo avrebbe chiesto di entrare in contatto con il ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti. L'individuo avrebbe dei problemi psichiatrici, secondo diverse fonti citate dall'emittente.(Frp)