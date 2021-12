Umbria: Lega, un cambio di passo in gestione Atc 3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta regionale intervenga al fine di garantire una opportuna e trasparente gestione amministrativa dell’Ambito Territoriale di caccia n.3 anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di alcuni amministratori che si erano opposti al risarcimento di danni erariali stabilito dalla Corte dei Conti”. È la richiesta dei consiglieri regionali della Lega, Manuela Puletti e Valerio Mancini, cofirmatari di una interrogazione in Assemblea Legislativa: “L’Ambito Territoriale di Caccia n.3 deve tornare a svolgere serenamente, in un clima di fiducia e proficua operosità, i compiti assegnati dalla normativa regionale, nel rispetto delle Istituzioni e degli operatori del settore che ne garantiscono il sostentamento economico-finanziario. I principi di trasparenza ed equilibrio dei bilanci, imprescindibili per un organismo pubblico come l’Atc, sarebbero venuti meno in seguito a una evidente cattiva gestione, contestata a più riprese anche dal mondo venatorio, che ha determinato il mancato raggiungimento degli obiettivi, oltre alle ben note difficoltà nella chiusura dei bilanci”. (segue) (Ren)