Umbria: Lega, un cambio di passo in gestione Atc 3 (2)

- I consiglieri regionali umbri della Lega hanno aggiunto: “A questo si somma la recente decisione della Suprema Corte che ha respinto il ricorso presentato da alcuni amministratori dell’Atc 3 dell’Umbria (Provincia di Terni) che si erano opposti al risarcimento dei danni erariali provocati dalla loro gestione, contestando la giurisdizione della Corte dei Conti in materia. Le spese contestate a vario titolo dai giudici – ricordano Puletti e Mancini – riguardano rimborsi chilometrici non giustificati, personale assunto irregolarmente, acquisto di arredi, caso Agrifauna e costi di rappresentanza. Non possiamo ignorare i segnali che arrivano dal mondo venatorio circa la pessima gestione posta in essere negli ultimi anni". Hanno concluso Mancini e Puletti: "Così come non possiamo non considerare il malcontento dei cacciatori che si sentono penalizzati in modo ingiustificato da scelte fallimentari. La giunta regionale imponga dunque un cambio di passo nella gestione dell’Ambito territoriale di caccia n.3”. (Ren)