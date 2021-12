Speciale infrastrutture: Lombardia, su strade agro-silvo-pastorali non è previsto divieto assoluto al traffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su alcuni organi di informazione è stata recentemente data notizia di un decreto ministeriale (del 28 ottobre 2021) che parrebbe chiudere le strade forestali e silvo-pastorali a qualsiasi tipo di traffico, motorizzato e non. "Il decreto ministeriale – spiega in una nota Regione Lombardia - prevede che le strade forestali e silvo-pastorali non siano soggette al codice della Ssrada e dispone che le Regioni regolamentino il transito. Sono le Regioni infatti, alle quali la costituzione assegna la competenza in materia di agricoltura e foreste, a disciplinare le modalità di utilizzo, gestione e fruizione, tenendo conto delle necessità correlate all'attività di gestione silvo-pastorale e alla tutela ambientale e paesaggistica". Regione Lombardia già disciplina da anni le 'modalità di utilizzo, gestione e fruizione della viabilità forestale e silvo-pastorale' in base all'articolo 59 della legge regionale 31/2008 e la normativa attuale non prevede un divieto assoluto al traffico motorizzato. Di conseguenza, non sono previste modifiche per quanto riguarda il territorio lombardo. "In particolare - conclude la nota - la legge lombarda prevede che il transito sulle strade agro-silvo-pastorali sia disciplinato da regolamenti comunali. Su queste infrastrutture è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale. È invece consentito il transito di mezzi non motorizzati, come le biciclette e le slitte". (Com)