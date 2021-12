Covid: Conte, contro Omicron accelerare su terza dose, non su tamponi ai vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una finestra aperta sul mondo negli anni in cui si sono iniziate a scaricare a terra le molteplici conseguenze della globalizzazione" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "Mi sembra che le misure adottate dal nostro Paese nel contrasto alla pandemia siano ancora adeguate", anche se la variante Omicron "si sta rivelando abbastanza perniciosa rispetto anche alla doppia vaccinazione". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite a "Tagadà", su La7. Per questo "bisogna incrementare la campagna per la terza vaccinazione". "Non credo che la soluzione sia ricorrere al tampone anche per i vaccinati", quanto piuttosto "ridurre ulteriormente la durata del Green pass per favorire la terza vaccinazione", ha concluso. (Rin)