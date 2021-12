Brasile: analisti Banca centrale, stime Pil 2021 al 4,58 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rallentamento dell'economia brasiliana è fotografato anche nel risultato ufficiale del Pil nel terzo trimestre 2021, calato dello 0,1 rispetto al secondo trimestre dell'anno. Il dato pubblicato il 2 dicembre dall'Istituto nazionale di statistica (Ibge) registra il secondo calo trimestrale consecutivo, dopo il -0,4 di giugno 2021, collocando il paese in condizione di recessione tecnica. Nonostante il risultato, il Brasile resta al livello economico del quarto trimestre del 2019, l'ultimo in cui l'economia non è stata influenzata in maniera negativa dagli effetti della pandemia di nuovo coronavirus. Rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno il Pil segna una crescita del 4 per cento. Nel corso dei primi nove mesi dell'anno segna +5,7, mentre rispetto ai precedenti 4 trimestri la crescita è del 3,9. L'economia brasiliana si attesta il 3,4 per cento al di sotto del maggiore risultato delle serie storiche, registrato nel primo trimestre del 2014. (segue) (Brb)