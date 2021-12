Brasile: analisti Banca centrale, stime Pil 2021 al 4,58 per cento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'outlook economico pubblicato l'1 dicembre, l'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (Ocse) stima che l'economia del Brasile dovrebbe chiudere il 2021 con una crescita del 5 per cento e il 2022 con un'espansione pari all'1,4 per cento. La proiezione è al ribasso per entrambi gli anni rispetto a quanto stimato dalla stessa Ocse nell'outlook economico pubblicato lo scorso 21 settembre. Mentre per il 2021 la riduzione è dello 0,2 per cento, ben più rilevante è la riduzione della previsione per il 2022 che passa dal 2,3 di settembre all'1,4 di oggi. Il tasso di crescita previsto per il Brasile nel 2022 è il più basso tra i paesi del G20. L'economia brasiliana nel 2022 dovrebbe crescere meno anche rispetto a quella di diversi paesi dell'America latina, come Argentina (2,5 per cento), Cile (2), Colombia (5,5), Costa Rica (3,9) e Messico (3,3). (segue) (Brb)