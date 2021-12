Brasile: analisti Banca centrale, stime Pil 2021 al 4,58 per cento (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto al ribasso la proiezione sullo stato dell'economia brasiliana, prevedendo nel 2021 un'espansione del 5,2 per cento del Pil. La valutazione è contenuta nell'ultimo rapporto sulle prospettive economiche globali, pubblicato il 12 ottobre. La stima è lievemente in calo rispetto a quella presentata sempre dall'Fmi alla fine di luglio, in cui prevedeva una crescita del 5,3 per cento. Inoltre l'Fmi ha ridotto rispetto a luglio dello 0,4 per cento, a 1,5 per cento la stima di crescita per il 2022. (segue) (Brb)