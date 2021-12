© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati dicono che “il contagio può correre sia vaccinati, sia tra non vaccinati. Per essere certi dovremmo fare il tampone a tutti. Con parenti non vaccinati staremo a distanza”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni durante il programma “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1. (Rin)