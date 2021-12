Difesa: Domitilla Benigni (Elettronica), puntiamo su approcci sistemici e interconnessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma Tempest da una linea importante verso i supersistemi: ormai non parliamo più di prodotti, ma di approcci sistemici, integrati, interconnessi e distribuiti. Lo ha detto Domitilla Benigni, co-amministratrice delegata di Elettronica, durante la conferenza stampa organizzata oggi in vista delle festività, per presentare le attuali prospettive di mercato. “È su questo che la nostra azienda sta puntando molto: abbiamo una nuova classe di radar warning digitali e continuiamo ad insistere sul filone dell’antidrone, per uso militare e anche civile; inoltre, abbiamo un nuovo prodotto per il dominio della guerra elettronica spaziale”, ha detto. (Rin)