Fisco: Mef su contenzioso tributario, continua la graduale riduzione delle pendenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua la graduale riduzione delle pendenze che, al 30 settembre, si attestano a 287 mila unità (-22 per cento su base annua). I ricorsi pervenuti nel terzo trimestre registrano un calo tendenziale del 35 per cento, mentre le definizioni sono aumentate del 24 per cento. Il 44 per cento delle sentenze - rende noto il ministero dell'Economia e delle Finanze - è stato depositato utilizzando la modalità telematica e il 32 per cento delle udienze si è svolto in videoconferenza. Le nuove controversie instaurate in entrambi i gradi di giudizio nel terzo trimestre 2021, pari a 24.997, risultano in diminuzione rispetto all’analogo periodo del 2020 (-35,27 per cento). Le controversie definite, pari a 34.924, registrano un aumento tendenziale del 24,21 per cento. Alla data del 30 settembre 2021, si consolida, quindi, il calo delle controversie pendenti, che si attestano a 287.439 fascicoli: la diminuzione risulta del 16,80 per cento rispetto all’inizio dell’anno e del 21,69 per cento rispetto al 30 settembre 2020. In dettaglio, i ricorsi presentati presso le Commissioni tributarie provinciali (Ctp) sono stati pari a 16.192, in diminuzione del 44,87 per cento; le definizioni, pari a 24.094, hanno registrato un aumento del 18,63 per cento. Nelle Commissioni tributarie regionali (Ctr), gli appelli pervenuti nel medesimo periodo, pari a 8.805, sono risultati in diminuzione del 4,78 per cento; le definizioni, pari a 10.830 provvedimenti, sono aumentate del 38,72 per cento. (segue) (Com)