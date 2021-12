Fisco: Mef su contenzioso tributario, continua la graduale riduzione delle pendenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle Ctp la quota di giudizi completamente favorevoli all’Ente impositore si è attestata a oltre il 52%, per un valore complessivo di 1.096,50 milioni di euro, mentre quella dei giudizi completamente favorevoli al contribuente è stata del 26 per cento, per un valore di 249,03 milioni. La percentuale delle controversie concluse con giudizi intermedi è stata dell’11%, per un valore complessivo di 252,97 milioni di euro. Nelle Ctr la quota di giudizi completamente favorevoli all’Ente impositore è stata di poco inferiore al 50 per cento, per un valore complessivo di 926,88 milioni di euro, mentre quella dei giudizi completamente positivi nei confronti del contribuente è stata di circa il 29 per cento, per un valore complessivo di 389,72 milioni di euro. Le controversie concluse con giudizi intermedi rappresentano circa l’8 per cento, per un valore complessivo di 275,65 milioni di euro. Circa il 32 per cento delle controversie totali sono state discusse con strumenti di videoconferenza. Nelle sei regioni in cui è stato attivato il nuovo sistema informatico di deposito del provvedimento giurisdizionale digitale, il 44 per cento dei provvedimenti definitori pubblicati è stato redatto e depositato utilizzando il servizio telematico. (Com)