Città metropolitana Roma: assessore Decentramento, ottima affermazione Roberto Eufemia

- "Come in occasione delle ultime amministrative anche nelle elezioni di secondo livello per la città metropolitana di Roma si conferma il protagonismo di un progetto politico a carattere civico ed ecologista. L'elezione di Roberto Eufemia a consigliere provinciale ribadisce che l'esperienza di una sinistra sostenuta da quelle reti territoriali leali alla coalizione e autonome nella pratica ha contato anche questa volta ai fini del risultato, costruendo un immaginario qualificante ed esprimendo allo stesso tempo numeri significativi che rappresentano un radicamento reale nei territori. Abbiamo investito su un giovane amministratore della provincia, dando voce alle aree interne e quindi non solo alla capitale. Una scommessa vinta anche questa volta. Ora avanti con il nostro progetto verso le prossime elezioni regionali". Così in una nota Andrea Catarci, assessore capitolino al Decentramento, alla Partecipazione e alla Roma dei 15 minuti.(Com)