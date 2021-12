Agricoltura: Coldiretti Lazio, settore strozzato da rincari materie prime e speculazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vanno dal 50 al 150 per cento i rincari per gli agricoltori. Un’impennata dei prezzi che si ripercuote a cascata sui bilanci delle imprese agricole strozzate dagli aumenti, che non sono minimamente compensati da prezzi di vendita adeguati. Si va dal 50 per cento in più per l’acquisto del gasolio necessario alle attività agricole, come l’estirpatura, la rullatura, la semina e la concimazione, fino alle materie prime, l’alimentazione del bestiame, il riscaldamento delle serre per la produzione di ortaggi e fiori. L’impennata del costo del gas, utilizzato nel processo di produzione dei fertilizzanti, ha fatto schizzare verso l’alto i prezzi dei concimi, con l’urea passata da 350 euro a 850 euro a tonnellata (+143 per cento), il fosfato biammonico Dap raddoppiato (+100 per cento) da 350 a 700 euro a tonnellata, mentre prodotti di estrazione come il perfosfato minerale registrano +65 per cento". L’appello è lanciato da Coldiretti Lazio, che annuncia denunce contro le pratiche sleali per tutelare i lavoratori. (segue) (Com)