Agricoltura: Coldiretti Lazio, settore strozzato da rincari materie prime e speculazioni (2)

18 ottobre 2021

- “L’attenzione su questo tema è sempre stata massima da parte nostra - spiega in una nota il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri - e continuerà ad essere tale anche su tutte le conseguenze che questi rincari dei prezzi comportano. Siamo pronti a presentare denunce contro chi cerca di approfittare di questa situazione di emergenza, che sta mettendo in ginocchio le nostre aziende agricole, con pratiche sleali. Abbiamo il dovere di tutelare il lavoro dei nostri agricoltori e la dignità delle imprese agricole, davanti a quella che è a tutti gli effetti una nuova forma di capolarato”. Pratiche illegali anche alla luce della nuova normativa entrata in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre del decreto legislativo della Direttiva Ue sulle pratiche commerciali sleali. Un intervento fortemente voluto e sollecitato da Coldiretti. Sul sito istituzionale del Ministero delle Politiche agricole è stata appositamente attivata la pagina “Pratiche sleali”, con le indicazioni e le istruzioni per presentare segnalazioni di abusi e azioni scorrette, sia tra imprese che in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli. (segue) (Com)