Disabilità: Stefani, ok Senato a legge delega, Italia fa passo avanti verso società inclusiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Grazie Agenzia Nova per il contributo al mondo dell’informazione e per avvicinare le cose del mondo a tutti noi" Erika Stefani

ministra per le Disabilità

20 luglio 2021

- Il via libera unanime del Senato alla legga delega sulle disabilità, che fa seguito all’unanimità già espressa dalla Camera, "rappresenta oggi un segnale di straordinaria unità e compattezza su questi temi. Come da sempre si auspica, argomenti di questo tipo non devono dividere ma unire perché una società più inclusiva è una società migliore per tutti. La disabilità non è né di destra né di sinistra ma è una questione di civiltà, di diritti, di responsabilità. Ringrazio tutti i parlamentari - e, nello specifico, oggi, i senatori - perché hanno dato un segnale di grande attenzione, che sicuramente sarà messo in campo anche in futuro". Ringrazio anche il Presidente Draghi che proprio questo aveva auspicato alla recente Conferenza nazionale sulla disabilità. Lo afferma il ministro delle Disabilità Erika Stefani dopo l’approvazione della legge delega. "La legge delega sarà la cornice normativa in cui inquadrare un nuovo approccio che abbia al centro la persona con disabilità e tutti gli aspetti della sua vita, le relazioni, i desideri, le ambizioni, la quotidianità. Si realizza così l'obiettivo del progetto di vita personalizzato e partecipato, essenza della convenzione Onu. L’Italia fa un passo importante verso una società veramente inclusiva grazie ad un’innovazione strutturale che è un segnale di attenzione importante anche guardando al futuro: è un risultato di tutti, un risultato del Paese", conclude il ministro.(Rin)