© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo la vaccinazione pediatrica “mia figlia ha 5 anni e per ora non la vaccinerò. La terza dose ancora non l’ho fatta solo perché sto aspettando il mio turno, ma la farò". Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni durante il programma “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1. (Rin)