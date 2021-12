Quirinale: Conte, se Berlusconi candidato non avrà voti M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sull'elezione del presidente della Repubblica "se il candidato dovesse essere il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, non avrà i voti del Movimento 5 Stelle". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite a "Tagadà", su La7. Conte ha chiarito che il candidato del Movimento deve essere "una personalità di grande rilievo morale", evidenziando poi come la partita del Quirinale non sia ancora entrata nel vivo. "Approviamo la legge di Bilancio, poi confido che inizieremo a discuterne in modo trasparente e partecipato", ha aggiunto. (Rin)