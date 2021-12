Russia: Banca centrale, nessuna dichiarazione di Swift su disconnessione Russia dal sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non sono pervenute dichiarazioni alla Banca centrale russa da parte della Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali (Swift), in relazione all'eventuale disconnessione del Paese dal sistema. Lo ha dichiarato la prima vicepresidente della Banca di Russia, Olga Skorobogatova, sottolineando come Swift sia una società composta da oltre 100 Stati partecipanti. "Speriamo che ciò non accada, perché non sarebbe conveniente neanche per altri Paesi e regolatori dal punto di vista degli affari che conducono con la Russia", ha affermato Skorobogatova. L'ipotesi di disconnettere Mosca dal sistema Swift ha ricominciato a circolare con insistenza nelle ultime settimane, in concomitanza con il crescere delle tensioni tra Russia ed Occidente, in particolare in merito ad una possibile invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. (Rum)