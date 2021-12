Legge Bilancio: riformulato riapre scadenza richieste partiti politici per regime fiscale agevolato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per l'anno 2021 al finanziamento privato in regime fiscale agevolato prevista dalla legge 21 febbraio 2014, "possono produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge". E' quanto prevede la riformulazione di un emendamento all'articolo 7 bis della legge di Bilancio all'esame dell'omonima Commissione di palazzo Madama.(Rin)