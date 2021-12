Speciale scuola: Raggi (M5s), green pass per alunni è limitazione su diritto allo studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L'idea di introdurre il green pass agli alunni per l'ingresso in classe "è una limitazione al diritto allo studio e può rappresentare una discriminazione inaccettabile nei confronti dei bambini e dei ragazzi". Lo scrive in un post su Facebook la consigliera del M5s in Campidoglio ed ex sindaca Virginia Raggi. "La scuola - aggiunge - è il luogo dove apprendiamo, iniziamo a conoscere il mondo e vengono forniti strumenti essenziali per crescere e formare le nostre coscienze. A scuola impariamo a diventare adulti. Impedire o solo rendere più difficile a qualcuno la possibilità di frequentare il luogo deputato all'istruzione è un regresso per la società, un passo indietro per tutti. Non possiamo permetterci cittadini di serie b: tutti dobbiamo avere le stesse opportunità. La scuola - conclude- è un diritto di tutti". (Rer)