Speciale scuola: Floridia, green pass per studenti? Noi contrari

20 luglio 2021

- Il Movimento 5 stelle è contrario alla richiesta, espressa da alcuni sindaci, di introdurre il green pass anche per gli studenti dalle elementari alle superiori. Lo ha detto la sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia, senatrice M5s. "Si può arrivare a comprendere le ragioni di salute collettiva che hanno spinto alcuni primi cittadini a fare questa proposta, ma occorre agire con l'opportuna gradualità e in maniera inclusiva", ha detto. "Il nostro ecosistema scolastico - ha aggiunto - ha già risposto in maniera eccezionale all'emergenza con tassi di vaccinazione elevatissimi tra docenti, personale Ata e studenti over 12. Inoltre da qualche giorno la scuola italiana conosce l'obbligo vaccinale per il personale scolastico e l'apertura ai vaccini per la fascia 5-11. Continuiamo su questa strada, mantenendo alta l'attenzione con le misure di prevenzione, ma al momento bisogna evitare che il diritto all'istruzione possa essere compresso e che ci siano disparità, per non dire discriminazioni, tra i nostri studenti per accedere alle proprie scuole. Dobbiamo continuare a lavorare per convincere tutti sulla necessità di vaccinarsi - ha quindi concluso - comunicandolo anche ai più giovani. Ma non possiamo in alcun modo permettere che le scelte errate di alcuni genitori possano ricadere sul diritto all'istruzione dei figli". (Com)