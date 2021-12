Usa: senatore Manchin potrebbe lasciare Partito democratico dopo no a piano di spesa di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il senatore degli Stati Uniti Joe Manchin potrebbe lasciare il Partito democratico il prossimo anno. Lo riporta il sito d’informazione politica “Axios” dopo la decisione a sorpresa del senatore di opporsi al Build back better act, il piano di spesa sociale da 2.200 miliardi di dollari su cui l’amministrazione del presidente Joe Biden puntava per dare impulso alla propria agenda di rilancio dell’economia. “Axios” cita fonti vicine a Manchin, secondo cui questi potrebbe tuttavia diventare un membro indipendente del Senato, mentre è più improbabile un passaggio al Partito repubblicano. Il senatore ha annunciato ieri la propria opposizione al pacchetto in occasione di un’intervista all’emittente “Fox News”, avvertendo della decisione la Casa Bianca solo una mezz’ora prima attraverso i suoi collaboratori. Modi e tempistiche che hanno acuito l’irritazione dei colleghi del Partito democratico e anche della Casa Bianca, che poche ore dopo ha risposto attraverso un duro comunicato. Le parole di Manchin, si legge nel documento, sono in contraddizione sia con la posizione tenuta dal senatore nei suoi colloqui con il presidente Biden che con le proprie stesse dichiarazioni precedentemente rilasciate. (segue) (Nys)