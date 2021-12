Usa: senatore Manchin potrebbe lasciare Partito democratico dopo no a piano di spesa di Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Alcune settimane fa il senatore Manchin si era impegnato con il presidente, durante un colloquio nella sua casa di Wilmington, a sostenere la struttura del piano Build back better che il presidente ha successivamente annunciato. Il senatore Manchin ha promesso ripetutamente di negoziare sulla finalizzazione di quel piano ‘in buona fede’”, ricordava la Casa Bianca. Finora Manchin ha sempre negato di voler lasciare il Partito democratico. Lo scorso ottobre aveva risposto a una domanda in proposito: “Non posso controllare le voci, sono stupidaggini”. La decisione del senatore rischia anche di aprire una frattura tra Biden e l’ala progressista del Partito democratico. Il mese scorso, infatti, il capo della Casa Bianca aveva convinto i progressisti ad approvare al Congresso il piano per le infrastrutture da 1.200 miliardi di dollari assicurando che questo sarebbe stato seguito dal Build back better act a stretto giro di posta. Fino a quel punto, i progressisti avevano insistito sul fatto che i due piani di spesa avrebbero dovuto essere votati contemporaneamente. Al momento non è chiaro se il piano di spesa sociale sia realmente archiviato. Secondo “Axios”, alcuni democratici continuano a sperare in una soluzione come quella prospettata dalla rappresentante centrista Suzan DelBene, che propone una riduzione dei programmi finanziati dal pacchetto ma per un più lungo lasso di tempo. (Nys)