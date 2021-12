Covid: Pedica (+Eu), bene obbligo mascherina all'aperto, più controlli in zone movida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ben venga la nuova ordinanza regionale che ristabilirà l'uso della mascherina all'aperto in tutto il Lazio. In questa fase deve prevalere la linea della prudenza. Bisogna salvaguardare la salute dei cittadini, evitando anche che ci siano assembramenti, soprattutto nei luoghi della movida". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "L'attenzione deve essere massima - sottolinea Pedica - per cui mi auguro che per tutto il periodo natalizio i controlli siano ferrei in tutte le strade dello shopping, nelle zone della movida e su tutti i mezzi di trasporto. In questo momento non possiamo permetterci nessun errore". (Com)