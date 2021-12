Ucraina: ex presidente Poroshenko accusato di alto tradimento per forniture carbone da Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente ucraino, Petro Poroshenko, è accusato di alto tradimento per aver organizzato forniture illegali di carbone dai territori del Donbass non controllati da Kiev. Lo ha annunciato l'ex segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale e dirigente del partito di Poroshenko, Solidarietà europea, Aleksander Turchinov. "Tutto ciò sembra particolarmente cinico, poiché negli ultimi due anni l'Ucraina, guidata da Zelensky e dalla sua squadra, ha completamente minato la sicurezza energetica del nostro Paese", ha affermato Turchinov, aggiungendo che il 17 dicembre Poroshenko ha ignorato i funzionari della sicurezza che avevano cercato di consegnargli una convocazione per l'interrogatorio, lasciando poco dopo il Paese. (Res)