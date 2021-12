Sanità: garante detenuti Lazio, telemedicina migliore risposta a lezione pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impegno della Asl Roma 2 per l'uso ordinario degli strumenti della telemedicina negli istituti di Rebibbia segna un altro passo verso la digitalizzazione degli istituti di pena. Si tratta del modo migliore di apprendere la lezione della pandemia, individuando le innovazioni che possano contribuire al cambiamento del sistema penitenziario e più in generale della società. La telemedicina è una di queste". Così il Garante delle persone private della libertà della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, al termine della presentazione a Rebibbia del progetto "Liberi@mo la salute: telemedicina negli istituti penitenziari". (segue) (Com)