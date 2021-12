Germania: ministro Economia Habeck esclude ritorno al nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non tornerà a impiegare l'energia nucleare, il cui graduale abbandono giungerà a compimento nel 2022. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. In particolare, l'esponente dei Verdi ha dichiarato: “Non credo che il nucleare sia la tecnologia giusta ed è per questo che è corretto che la Germania l'abbia lasciata”. In merito al dibattito nell'Ue sulla classificazione dell'energia nucleare come fonte ecologica, Habeck ha osservato: “Vedremo cosa propone la Commissione europea”. Il meccanismo giuridico, ha aggiunto il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, “è questo: la Commissione europea fa una proposta e può essere fermata solo con una maggioranza qualificata” degli Stati membri. Habeck, ha quindi affermato: “La domanda è se accadrà in una direzione o nell'altra, tutto dipende dalla Commissione che propone la scelta giusta”. Secondo il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, l'esecutivo dell'Ue presenterà la propria proposta “sicuramente presto, non oltre gennaio”. (Geb)