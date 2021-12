Germania: ministro Economia, risolvere presunta contraddizione tra riduzione CO2 e benessere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, ha dichiarato che il proprio “lavoro” è “risolvere la presunta contraddizione tra la riduzione delle emissioni di CO2, la produzione industriale e il benessere”. Intervistato dall'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, l'esponente dei Verdi ha evidenziato che “nessuna protezione del clima è la risposta più costosa, e non solo perché guardiamo a scenari di catastrofi”, come le alluvioni che nella scorsa estate hanno colpito la Germania sud-occidentale. Al riguardo, Habeck ha ricordato che le inondazioni nella valle dell'Ahr hanno provocato danni per 30 miliardi di euro, “per non parlare della sofferenza umana e dei morti”. Allo stesso tempo, l'esponente degli ecologisti ha sottolineato che “i settori dell'economia del futuro saranno neutrali per il clima da una prospettiva globale”. Per Habeck, vi saranno “nuove aree di produzione, nuove attività industriali, nuova mobilità, nuove auto, e la domanda è chi li produrrà”. L'esponente dei Verdi ha poi avvertito che, se non verrà affrontato il problema della sintesi tra protezione del clima e sviluppo dell'economia, “non solo avremo a che fare con catastrofi ecologiche, ma avremo anche una perdita di posti di lavoro e valore aggiunto, e le tendenze ci sono”. Gli Stati Uniti e la Cina sono ora “leader in vari mercati. Se l'Europa, e in Europa in particolare la Germania, non si sveglia e finalmente ricomincia a lottare per la vetta, allora diventeremo un Paese povero”, ha infine dichiarato Habeck. (Geb)