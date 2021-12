Roma: Paola (Vigili del fuoco), vicini ai cittadini con 45mila interventi l’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diecimila richieste di intervento al mese per 45 mila interventi effettivi l’anno, con picchi altissimi nel periodo estivo: sono numeri importanti quelli elencati, questa mattina, nel corso della conferenza stampa di fine anno dei vigili del fuoco di Roma. A leggerli alla stampa è stato il comandante provinciale di Roma Alessandro Paola che, compatibilmente con le norme anti covid, ha ripristinato i saluti natalizi con i giornalisti. Un saluto passato anche per un videomessaggio con in cui i responsabili della comunicazione dei vigili del fuoco di Roma hanno messo insieme i tweet dei maggiori interventi pubblicati sul social. Un video che ha evidenziato non solo il numero dei soccorsi, ma anche l’eterogeneità degli stessi: 10.070 incendi o esplosioni, 9.100 soccorsi e salvataggi a persone o animali, 5.350 dissesti statici tra edifici o voragini, 2.450 fughe di gas, 1.750 interventi dovuti a danni provocati dal maltempo, 1300 incidenti stradali, 56 interventi in aeroporti o porti, 50 interventi di recupero e 7.200 tra cadute di alberi, aperture porte o ascensori bloccati. (segue) (Rer)