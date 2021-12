Roma: Paola (Vigili del fuoco), vicini ai cittadini con 45mila interventi l’anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Scenari di soccorsi in ogni ambiente – ha detto ad "Agenzia Nova" il comandante Alessandro Paola – su un bacino d’utenza importante che, per quanto grande, ci vede comunque come una componente del sistema nazionale di protezione civile”. Il rischio zero “non esiste - ha aggiunto il comandante provinciale -, ma dietro questi incidenti l’intervento dei vigili del fuoco fa sì che gli effetti possono essere mitigati per permettere poi l’inizio della ricostruzione, partendo da quegli ambienti che sono stati messi in sicurezza”. Paola ha anche mostrato l’albero di Natale addobbato con palline di Natale, ciascuna con il nome di uno dei distaccamenti provinciali di Roma. In cima, l’elmetto del “capo-partenza, il responsabile delle operazioni di soccorso che stabilisce le strategie in ogni intervento”. (Rer)