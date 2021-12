Spagna: sondaggio, Psoe in testa con il 28 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo, Pedro Sanchez, è in testa a un sondaggio con il 28 per cento dei voti, davanti al Partito popolare (Pp) con il 20,8 per cento. È quanto emerge dalla rilevazione condotta dal Centro d'investigazione sociologica (Cis) pubblicato dal quotidiano "El Pais". Il partito di estrema destra Vox consolida la sua posizione al terzo posto al 14,6 per cento, mentre Unidas Podemos (Up) si conferma quarta forza al 13,7 per cento. Il partito di ispirazione liberale Ciudadanos (Cs) riesce a recuperare due decimi di punto rispetto all'ultima rilevazione attestandosi al 5,9 per cento. I consensi per la destra (Pp, Vox e C's) sono aumentati fino al 41,3 per cento dei voti, mentre la sinistra (Psoe, Up e Mas Pais) è scesa al 43,9 per cento. Il sondaggio arriva a metà della legislatura, dopo che il governo di coalizione è riuscito a superare i principali ostacoli per far passare il suo secondo bilancio, la cui approvazione finale al Senato è prevista per il 21 dicembre. (Spm)