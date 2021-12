Speciale difesa: Onu, opposizione a norme vincolanti blocca avanzamento colloqui su armi autonome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione di Stati Uniti, Russia, India, Giappone e altri Paesi ha impedito l'adozione di una intesa al termine della sesta Conferenza di revisione della Convenzione delle Nazioni Unite su certe armi convenzionali, che si è tenuta a Ginevra dal 13 al 17 dicembre scorsi. L'incontro si è chiuso senza alcun progresso verso l'adozione di misure legalmente vincolanti per bandire e regolamentare lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi d'arma autonomi. Si sono espressi contro l'adozione di norme giuridicamente vincolanti gli Stati Uniti, la Russia, il Giappone, l'India, l'Australia, la Corea del Sud e Israele. L'incontro si proponeva, tra gli obiettivi, il riconoscimento della necessitò di tracciare norme e codici di condotta per assicurare il controllo umano sulle armi autonome letali, e di avviare i negoziati per uno strumento di controllo giuridicamente vincolante. La conferenza si è chiusa invece con la sola indicazione di "considerare proposte" ed elaborare possibili misure sulla base di "protocolli esistenti. La prosecuzione delle discussioni è stata rinviata al prossimo anno. (Res)