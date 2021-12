Speciale difesa: ambasciatrice italiana a Washington Zappia, sintonia con gli alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono davvero tornati e questo è un grande vantaggio per gli alleati, inclusa l'apertura all'idea della difesa europea. Il rapporto con l'Italia poi vive una stagione eccezionale, che va messa a frutto consolidando la credibilità delle nostre istituzioni. È il bilancio che fa l'ambasciatrice Mariangela Zappia in una intervista a "La Repubblica", al termine del primo anno a Washington. Per quel che riguarda la collaborazione tra Italia e Usa sulla pandemia, "si è rafforzato moltissimo il rapporto bilaterale. Sulla pandemia - dice l'ambasciatrice - ho notato una grandissima ammirazione per come l'abbiamo gestita. Il che porta adesso, speriamo, a poter controllare meglio questa nuova variante". Quanto alla percezione del nostro esecutivo, "è di grandissima credibilità, per i vertici istituzionali e la compagine di governo, che sta rispondendo a queste sfide in maniera ordinata, razionale e portando risultati". Gli Usa prospettano pesanti sanzioni contro la Russia, se invadesse l'Ucraina. "Qui c'è stato un cambio di passo rispetto a certi inciampi della stessa amministrazione, nell'ambito dell'Afghanistan o Aukus. La prima cosa è stata consultarsi con gli alleati. Questo ci mette nella posizione di poter dare il nostro punto di vista, che poi è molto simile a quello di Germania e Francia. Ci sono segnali preoccupanti da Oriente, ma facciamo attenzione: dobbiamo restare fermi sui nostri principi, ma evitando dinamiche di escalation e mantenendo aperto il dialogo". (Res)