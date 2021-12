Speciale difesa: Yemen, premier Saeed incontra viceministro Difesa saudita, focus su stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dello Yemen, Maeen Abdul Malik Saeed, ha incontrato ieri a Riad il viceministro delle Difesa saudita, Khalid bin Salman bin Abdulaziz, per discutere della stabilità regionale. Lo rende noto il quotidiano saudita “Arab News”. Durante l’incontro, il viceministro saudita ha ribadito l'impegno della coalizione araba nel garantire sostegno al governo e al popolo yemeniti "nel raggiungimento della sicurezza, della stabilità e della pace". “La coalizione rimane impegnata nei suoi sforzi arrivare ad una risoluzione politica del conflitto", ha proseguito il viceministro. La guerra civile in Yemen è in corso dal 2015. A seguito dell’occupazione del nord del Paese, compresa la capitale Sana’a da parte dei miliziani filo-iraniani Houthi, il presidente Abd Rabbo Mansour Hadi e il suo governo, attualmente con sede provvisoria ad Aden, hanno chiesto l’intervento dei paesi del Golfo, in particolare Arabia Saudita ed Emirati, che nell’aprile del 2015 hanno formato una coalizione militare per sostenere le forze governative nel conflitto. (Res)