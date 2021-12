Speciale difesa: Marocco, inaugurata la prima base antiaerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha aperto la sua prima base di difesa antiaerea, che copre un'area di 42 mila metri quadrati circa 50 chilometri a nord di Rabat, nella località di Sidi Yahia al Gharb. Lo ha riferito il sito web spagnolo "Defensa", ripreso in Marocco dal quotidiano “Ya biladi”. La struttura militare ha ricevuto il primo lotto del sistema di difesa aerea cinese FD-2000B ordinato nel 2017 e sta per ricevere il sistema a medio raggio Sky Dragon 50, ordinato sempre da Pechino nel 2017, secondo la stessa fonte. Oltre a una pista di 170 metri quadrati, la base dispone di hangar per la riparazione delle attrezzature, una sede amministrativa e delle caserme. (Res)