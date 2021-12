Speciale difesa: fonti stampa, Polonia raggiunge accordo con Airbus per acquisto elicotteri Caracal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tesoro polacco ha raggiunto un’intesa con Airbus in merito a un contratto di acquisto di elicotteri H225M Caracal per l’Esercito. Lo ha riferito oggi il quotidiano “Dziennik Gazeta Prawna”, precisando che l’operazione dovrebbe costare 80 milioni di zloty (circa 17 milioni di euro). Il contratto, negoziato nel 2015 dal governo composto da Piattaforma civica (Po) e dal Partito popolare polacco (Psl), non è stato mai sottoscritto dal governo successivo di Diritto e giustizia (PiS). All’epoca la decisione di Varsavia di annullare l’acquisto di 50 elicotteri Caracal aveva ingenerato uno scontro diplomatico e l’allora presidente francese, Francois Hollande, aveva annullato una visita ufficiale nella capitale polacca e minacciato di sottoporre a revisione altri aspetti della cooperazione bilaterale nella difesa. Airbus aveva vinto una gara nell’aprile del 2015 non solo per fornire alle Forze armate polacche gli elicotteri, ma anche per installare impianti di produzione nel Paese. (Vap)