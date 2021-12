Covid: Zingaretti inaugura nuovo hub vaccinale a Tivoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è una realtà editoriale che, anche e soprattutto nelle fasi della pandemia, è riuscita a trasmettere a pubblico, media e istituzioni dati corretti e precisi" Marco Vincenzi

Presidente del Consiglio regionale del Lazio

24 luglio 2021

- Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato il nuovo hub vaccinale per adulti della Asl Roma 5 a Tivoli. Alla cerimonia di apertura erano presenti anche il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi, il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito e il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti. Il nuovo Hub è stato realizzato all'interno del Palasport “Paolo Tosto”, concesso dal Comune in comodato d’uso gratuito. Si tratta di una grande struttura dotata di ampi spazi interni e parcheggi, situata in una posizione facilmente raggiungibile e a poca distanza dal casello autostradale della A24 di Castel Madama. (segue) (Rer)