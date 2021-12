Covid: Zingaretti inaugura nuovo hub vaccinale a Tivoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se finora stiamo vincendo la battaglia della pandemia è grazie alla scienza, ai vaccini, ma anche grazie ai corretti comportamenti delle persone - dichiara il governatore Zingaretti -. Abbiamo combattuto in questi mesi e i risultati positivi si vedono, ora dobbiamo continuare a spingere sull’acceleratore e mettere in sicurezza i nostri figli dai rischi di un virus maledetto, molto più insidioso di quanto si pensi", conclude Zingaretti. "Si apre un nuovo Hub che potenzia l’offerta sul territorio della Asl Roma 5 e che potrà fare fino a 2 mila somministrazioni al giorno. Stiamo correndo nella campagna vaccinale, anche nella fascia pediatrica abbiamo avuto un buon inizio. Abbiamo un vantaggio da difendere e non dobbiamo abbassare la guardia", commenta l’assessore D’Amato. (segue) (Rer)