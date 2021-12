© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attesi in commissione Bilancio del Senato, dove si esamina la manovra economica, altri emendamenti riformulati. Il primo pacchetto giunto in mattinata toccava diversi temi, dal rifinanziamento al Reddito di libertà, al Fondo contro il randagismo, dal Fondo per le non autosufficienze a 5 milioni di euro per la federazione nuoto. Nulla di fatto, invece, sulla riformulazione del "controverso" superbonus. (Rin)