Covid: Vincenzi (Pd), nuovo hub vaccinale a Tivoli frutto lavoro tra istituzioni

"Nova è una realtà editoriale che, anche e soprattutto nelle fasi della pandemia, è riuscita a trasmettere a pubblico, media e istituzioni dati corretti e precisi" Marco Vincenzi

Presidente del Consiglio regionale del Lazio

24 luglio 2021

- L'apertura del nuovo centro vaccinale Palasport di Tivoli "Paolo Tosto" "è frutto del lavoro straordinario della Asl Roma 5, del Servizio sanitario nazionale e dell'intero sistema Paese. Con l'inaugurazione di oggi si dà vita ufficialmente a un'ulteriore struttura, che amplia ulteriormente l'offerta sul territorio tiburtino". Così Marco Vincenzi (Pd), presidente del Consiglio regionale del Lazio, all'inaugurazione del nuovo hub vaccinale Città dello Sport a Tivoli. "La collaborazione tra istituzioni è la chiave che ci ha permesso di arrivare ai risultati che abbiamo raggiunto fino a ora. Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza il lavoro di tantissime donne e uomini del Servizio sanitario nazionale - aggiunge Vincenzi -. Ho avuto anche io piacere di lavorare con loro come medico vaccinatore volontario all'hub di Valmontone. A queste persone, soprattutto, voglio dire grazie". (Com)