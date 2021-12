Germania: “Handelsblatt”, Nagel presidente Bundesbank scelta di compromesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina di Joachim Nagel come prossimo presidente della Bundesbank, effettuata dal cancelliere tedesco Olaf Scholz e sostenuta dal ministro delle Finanze Christian Lindner, rappresenta una “scelta di compromesso”. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che Nagel è iscritto al Partito socialdemocratico tedesco (SpD), di cui Scholz è esponente, ed è al tempo stesso gradito al Partito liberaldemocratico (Fdp), presieduto da Lindner, perché “orientato alla stabilità dei prezzi”. Inoltre, l'economista ha più volte criticato i programmi per l'acquisto di titoli attuati dalla Banca centrale europea (Bce). Tale posizione è coerente con quella di Jens Weidmann, presidente della Bundesbank dal 2011 che si dimetterà dall'incarico alla fine dell'anno. Al riguardo, in un messaggio su Twitter sulla scelta di Nagel alla guida della banca centrale tedesca, Lindner ha affermato: “A fronte dei rischi di inflazione, aumenta il significato di una politica monetaria orientata alla stabilità”. Nagel, ha aggiunto il presidente della Fdp, è “un esperto che assicura la continuità della Bundesbank”. (segue) (Geb)