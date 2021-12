Rifiuti: Dg Ama, serve sistema misto cassonetti e porta a porta per incrementare differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Per raggiungere le percentuali della raccolta differenziata fissate da qui al 2026 dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, serve un sistema misto di raccolta porta a porta e cassonetti stradali. Lo ha riferito il direttore generale di Ama, Maurizio Pucci, ascoltato nel corso della commissione Ambiente di Roma, presieduta dal consigliere del Pd, Gianmarco Palmieri. “Roma non è tutta uguale, un conto è piazza Navona, altro è San Vittorino. Questo non vuol dire che ci debbano essere trattamenti diversi, ma le metodologie di raccolta devono essere diverse, non da tutte le parti devono essere eliminati i cassonetti, non da tutte le parti si deve fare il porta a porta”, ha sottolineato il Dg. Per questi motivi i dirigenti di Ama “sono stati spostati nei Municipi per confrontarsi con i presidenti, i consiglieri e le associazioni di quartiere e capire che tipo di interventi sono necessari zona per zona”, ha sottolineato. Il piano di sostituzione dei cassonetti “iniziato dal Municipio XIV ora sta interessando il quartiere Africano e proprio oggi sta iniziando in due punti importanti dal punto di vista commerciale, via Appia e via Tuscolana”, ha concluso.(Rer)