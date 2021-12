Energia: Spagna, Ico concede a Endesa prestito 300 milioni di euro per progetti "verdi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Istituto di credito ufficiale (Ico) spagnolo, Rosario Casero, e il direttore generale economico-finanziario di Endesa, società energetica spagnola del gruppo Enel, Luca Passa, hanno firmato oggi a Madrid un prestito legato alla sostenibilità di 300 milioni di euro per finanziare la strategia di investimento e diffusione delle energie rinnovabili di Endesa in Spagna. Secondo quanto riferito da Endesa in un comunicato, si tratta del più grande finanziamento legato a criteri di sostenibilità concesso dall'Ico fino ad oggi e lega le condizioni finanziarie ad un obiettivo diretto di riduzione delle emissioni di gas serra di Scope 1 (meno di 150 grammi di CO2eq/kWh entro la fine del 2023). Endesa utilizzerà questo importo per costruire quattro progetti solari fotovoltaici e un progetto eolico con una capacità totale installata di 745 MW, con un investimento totale di 567 milioni di euro. Lo scorso novembre, Endesa ha presentato il suo ultimo piano strategico 2022-2024 e la sua visione per il 2030, oltre ad anticipare il suo impegno per essere un'azienda totalmente priva di emissioni entro un decennio, al 2040. A breve termine, l'investimento previsto da Endesa nello sviluppo dell'energia rinnovabile sarà di 3,1 miliardi, che permetterà la messa in funzione di 4 GW di nuova energia pulita: il 90 per cento corrisponderà a impianti solari e il resto a parchi eolici.(Spm)